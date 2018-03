Tourismus

Fernbusanbieter bindet Müritz-Region nach Berlin ein

20.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Nach dem Wegfall von Zugverbindungen bekommen mehrere Tourismuszentren an der Müritz nun Anschluss an das Fernbusnetz nach Berlin und Rostock. Wie ein Sprecher der FlixBus DACH GmbH (Berlin) am Dienstag sagte, können Urlauber und Einheimische aus acht Orten vom 27. April an immer freitags bis sonntags direkt Fernbusse nutzen. Dazu gehören unter anderem die Hotelanlagen in Göhren-Lebbin sowie Reisende aus Röbel, Klink und Malchow. Das Heilbad Waren als größter Tourismusort soll ebenfalls eingebunden werden.

Flixbus fuhr bisher auf den Autobahnen 24 und 19 zwischen Rostock und Berlin an der Müritz-Region vorbei. Diese Region hatte im Zuge der Einsparungen bei der Südbahn ihren Stundentakt per Zug über Neustrelitz nach Berlin eingebüßt. Derzeit verkehren nur alle zwei Stunden Züge in die Bundeshauptstadt.