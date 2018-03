Kriminalität

Unbekannter knöpft Frau mehrere zehntausend Euro ab

20.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Die Sehnsucht nach einer Beziehung hat eine Frau in Weimar mehrere zehntausend Euro gekostet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, glaubte die Frau, in einem Portal im Internet einen Amerikaner aus Kalifornien kennengelernt zu haben. Über Monate gaukelte der Mann ihr vor, dass er eine Erbschaft von mehreren Millionen US-Dollar erwarte, ihm aber das Geld zur Zahlung der Erbschaftssteuer fehle.

In mehreren Raten habe die Frau das Geld auf ein türkisches Konto überwiesen und erst jetzt Anzeige erstattet. Die Polizei warnte vor dieser Masche als "moderne Form des Heiratsschwindels, bei dem die Täter sich nicht mehr selbst und im direkten Kontakt um eine Frau bemühen müssen, sondern nur noch virtuell, über Kontinente hinweg und damit ohne eigenes Risiko vor Entdeckung agieren."