Ausstellungen

"Little America": Fotoschau im Berliner Alliierten Museum

20.03.2018, 14:28 Uhr | dpa

Vom "Leben in der Militär-Community in Deutschland" erzählt die Fotoschau "Little America" im Berliner Alliierten Museum. Auf rund 200 Fotografien ist ab Mittwoch der berufliche und private Alltag der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stationierten US-Soldaten und ihrer Familien zu sehen. In ihrer "Heimat auf Zeit" wohnten und arbeiteten die Amerikaner teils in einer Art Parallelwelt. "Ihr Leben in den nach außen hin abgeschlossenen amerikanischen Militär-Communities, auch Little Americas genannt, wurde von Fotografen im Auftrag des US-Militärs festgehalten", so das Museum.

Eine Auswahl dieser von den 40er Jahren bis in die 80er Jahre entstandenen Aufnahmen aus US-Standorten in ganz Deutschland sei nun erstmals in einer großen Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden unter anderem Szenen von Training und Manövern, aber auch die komplexe Infrastruktur aus Einkaufszentren, Schulen, Sportstätten und GI-Clubs.