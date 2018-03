Kriminalität

Frust und Langeweile: Nagelbretter auf die Fahrbahn gelegt

20.03.2018, 14:28 Uhr | dpa

Die Polizei hat zwei 24 und 25 Jahre alte Männer wegen erheblicher Verkehrsgefährdung und mehrfachen Mordversuches festgenommen. Sie sollen in mindestens 40 Fällen große Steine, schwere Gehwegplatten und selbstgebaute Nagelbretter auf Straßen in Niedersachsen und Bremen gelegt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Motiv: Frust, Langeweile und Beziehungsstress.

In zwölf Fällen hatten Autofahrer den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Mehrfach kam es zu Schäden an den Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Den Tätern wird in 20 Fällen versuchter Mord vorgeworfen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Über die monatelangen Ermittlungen informierten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag.