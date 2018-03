Kommunen

Aachen nimmt gelbe Säcke an den Haken: Testlauf

20.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Aachen nimmt die gelben Müllsäcke an den Haken: Damit gelbe Säcke mit Plastikmüll nicht auf die Straße geweht und überfahren werden, probiert die Stadt eine neue Befestigung aus. An Straßenlaternen werden Schellen mit jeweils drei Haken befestigt, an denen die Anwohner die gelben Säcke aufhängen können, pro Haken drei Stück, wie eine Sprecherin der Stadt am Dienstag mitteilte. Das Testgebiet umfasse 4000 Anwohner. Der Test, ob die Vorrichtung von den Anwohnern angenommen wird und den "Flugmüll" reduziert, soll bis Juli dauern.

Es gab nach Angaben der Sprecherin schon positive Signale - zumindest was die Anwohner betrifft: Noch vor dem offiziellen Start hingen nach der Montage der ersten Befestigungen schon volle Säcke an den Haken. Abgeguckt haben sich die Aachener die Idee von ihren niederländischen Nachbarn. Nach ihrer Kenntnis ist Aachen die erste deutsche Stadt, die das System nutzt, um den "Flugmüll" zu reduzieren.