Unfälle

Tödlicher Unfall auf der Autobahn 7

20.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Ulm etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Westhausen (Ostalbkreis). Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Nach dem Unfall bildete sich am Nachmittag ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn.