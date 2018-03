Boxen

Tyron Zeuge droht Ekpo: "Ich habe noch eine Rechnung offen"

20.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Boxweltmeister Tyron Zeuge will sich im Rückkampf vom Nigerianer Isaac Ekpo nicht erneut überraschen lassen. "Das wird ein ganz klarer Sieg für mich", sagte der 25 Jahre alte WBA-Champion im Supermittelgewicht am Dienstag in Hamburg. "Ich habe noch einen Rechnung offen. Der erste Kampf war extrem unsauber von Ekpo. Diesmal wird es nicht dazu kommen." Das Duell wird am Samstag (23.00 Uhr/Sport1) in der Hamburger Edel-Optics-Arena ausgetragen.

Zeuge hatte den ersten Kampf vor einem Jahr in Potsdam durch Abbruch in der fünften Runde gewonnen, nachdem er sich eine Verletzung zugezogen hatte. Sein Gegner aus Nigeria hatte dem Berliner sogar Bisswunden zugefügt. Ekpos 86 Jahre alter Promoter Don King kreischte Fähnchen schwenkend: "Wir werden die Fortsetzung des Dramas sehen. Das wird das Rematch des Jahrhunderts."

Zeuges Trainer Jürgen Brähmer erwartet keine Probleme. "Wir sehen einen guten Tyron", versprach er. Der Schweriner befürchtet erneut einen unsauberen Kampfstil Ekpos. "Tyron wird die richtige Antwort finden", sagte der frühere Halbschwergewichts-Weltmeister dennoch.

Brähmer, der selbst noch aktiv ist, hatte erst kurz vor der Pressekonferenz erfahren, dass er WM-Pflichtherausforderer bei der IBF für den Russen Artur Beterbiew im Halbschwergewicht sein soll. "Das ist eine Option. Ich muss das prüfen", sagte der 39 Jahre alte Ex-Champion. "Jetzt konzentriere ich mich aber auf Tyron."

Einen weiteren WM-Kampf wird es im am Samstag im Halbschwergewicht geben. Der Berliner Karo Murat steigt gegen den Amerikaner Travis Reeves um den vakanten IBO-Titel in den Ring.