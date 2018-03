Notfälle

Fliegerbombe nahe Rosenheim entschärft

20.03.2018, 17:29 Uhr | dpa

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist am Dienstag in Stephanskirchen bei Rosenheim entschärft worden. Sie war am Morgen bei Bauarbeiten gefunden worden. Von der Entschärfung der US-amerikanischen Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg waren rund 200 Anwohner betroffen.