Gesellschaft

Kurden entzünden in Hannover traditionelles Newroz-Feuer

20.03.2018, 19:48 Uhr | dpa

Zum kurdischen Neujahrsfest haben sich am Dienstagabend rund 200 Menschen in der Innenstadt Hannovers versammelt, um ein Feuer zu entzünden. Mit dem Feuer soll der Frühling willkommen geheißen und der Winter verabschiedet werden. Männer, Frauen und Kinder umringten am Steintor im Zentrum Hannovers eine Feuerschale. Einzelne schwenkten eine kurdische Flagge oder trugen sie um die Schulter gebunden. Zu Beginn sangen einige Kurden.

Für Kurden und andere Völker im Mittleren und Nahen Osten steht das Newroz-Fest am Mittwoch (21. März) nicht nur für den kalendarischen Frühlingsbeginn, sondern auch für den Beginn eines neuen Jahres. Am Samstag hatten sich zum Newroz-Fest in Hannover rund 11 000 Menschen versammelt. Sie demonstrierten gegen die türkischen Angriffe auf Kurden in Nordsyrien. Seit Januar geht die Türkei mit Verbündeten gegen die Kurden-Miliz YPG im nordsyrischen Afrin vor. Die Proteste verliefen ohne größere Krawalle.

Ministerpräsident Stephan Weil und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (beide SPD), wünschten allen Feiernden ein gesundes, friedvolles und sorgenfreies Jahr. "Gerade in bedrückenden und teils bedrohlichen Zeiten, wie wir sie augenblicklich in Teilen des Vorderen Orients beobachten, hoffen wir zum Newroz auf eine friedliche Welt - auf eine Welt, die wir, wo immer dies möglich ist, aktiv zum Besseren mitgestalten wollen", teilten Weil und Schröder-Köpf am Dienstag mit.