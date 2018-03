Fußball

Hansa Rostock 0:0 bei Sonnenhof Großaspach

20.03.2018, 22:09 Uhr | dpa

Hansa Rostock hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga keinen Boden gutmachen können. Die Mecklenburger kamen am Dienstagabend in einem Nachholspiel über ein 0:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach nicht hinaus und haben nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge neun Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei der 3. Liga.

Mit vier neuen Leuten in der Startelf versuchte Hansa, drei Tage nach dem 0:1 beim VfR Aalen zurück in die Erfolgsspur zu finden. Das gelang nicht. Klare Gelegenheiten sprangen aus Bemühungen nicht heraus. Anfang der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren sogar die besseren Chancen, aber Rostocks Schlussmann Janis Blaswich zeichnete sich einige Male aus. Selbst nachdem der ehemalige Rostocker Jeff-Denis Fehr in der 81. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte, nutzten die Gäste die zahlenmäßige Überlegenheit nicht.