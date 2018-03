Unfälle

Zwei Menschen bei Autounfall schwer verletzt

20.03.2018, 22:48 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall im Kreis Trier-Saarburg sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 21-Jährige sei in Schömerich mit ihrem Wagen frontal mit dem Auto eines 81-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Beide erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden. Warum die beiden Autos zusammenstießen, war zunächst völlig unklar. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.