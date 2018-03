Textil

Internationale Baumwollbranche trifft sich in Bremen

21.03.2018, 01:48 Uhr | dpa

Zur 34. Internationalen Baumwolltagung werden von heute an rund 450 Branchenvertreter aus 40 Ländern in der Hansestadt Bremen erwartet. Ausrichter ist das weltweit anerkannte Faserinstitut Bremen und die Bremer Baumwollbörse, deren Schiedsgericht international über Baumwollqualität entscheidet und Standards setzt. "In diesem Jahr werden wir das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten diskutieren", so Fritz A. Grobien, Vize-Präsident der Baumwollbörse. Dabei gehe es um einen ressourcenschonenden Anbau, der aber auch die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedingungen in zentralen Herkunftsländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas berücksichtige. "Es gibt bei diesem Thema keine einfachen Antworten", so Grobien. Bei Umweltschützern genießt der Baumwollanbau wegen seiner umstrittenen Öko-Bilanz keinen guten Ruf.