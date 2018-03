Landtag

Gehörlose sollen Geld vom Land Thüringen bekommen

21.03.2018, 02:39 Uhr | dpa

Gehörlose Menschen in Thüringen sollen künftig eine monatliche Zahlung vom Land in Höhe von 100 Euro erhalten. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der heute) vom Landtag abschließend beraten werden soll. Bisher bekommen nur Blinde und stark sehbehinderte Menschen eine monatliche Überweisung vom Land, damit sie besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ihre Mehraufwand ausgleichen können.

Das sogenannter Landesblindengeld, das unabhängig vom Einkommen gezahlt wird, beträgt 360 Euro monatlich. Künftig soll von einem Sinnesbehindertengeld die Rede sein. Die Einbeziehung der Gehörlosen wird nach Angaben der Landesregierung jährlich zusätzlich 2,2 Millionen Euro kosten.