Handwerk

Handwerkskammer vernetzt sich mit Polen und Portugal

21.03.2018, 02:49 Uhr | dpa

Zusammen mit Partnern aus Polen und Portugal bringt die Handwerkskammer Erfurt ein internationales Projekt zur Fachkräftesicherung zum Abschluss. Dabei ging es um die Frage, wie sich die Ausbildungen zum KfZ-Mechatroniker und zum Elektroniker in den drei Ländern unterscheiden und welche Anforderungen Arbeitgeber an die Auszubildenden stellen. Die Ergebnisse stellt die Handwerkskammer heute in Erfurt vor. So ist unter anderem eine Internetseite entstanden, auf der es Informationen für Bewerber aus dem Ausland, für Arbeitgeber, Arbeitsvermittler und Bildungseinrichtungen gibt.