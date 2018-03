Streiks

Erneut Warnstreiks: Busse und Straßenbahnen stehen still

21.03.2018, 08:48 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst haben Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsbetrieben in Nordrhein-Westfalen erneut den Nahverkehr lahmgelegt. In Köln fuhren nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Mittwochmorgen keine Busse und Bahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe. Auch der Betrieb in den städtischen Kindertagesstätten sei enorm eingeschränkt. Demnach sollten rund 90 Prozent der Einrichtungen geschlossen bleiben.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf stand am Morgen der öffentliche Nahverkehr bis auf wenige Buslinien ebenfalls still. Bürgerämter oder Kitas sind am Mittwoch nicht von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Dort wurde bereits am Dienstag gestreikt.

Auch in Oberhausen, Mülheim oder Unna kam es zu Einschränkungen im Nahverkehr und in der Kinderbetreuung. Berufstätige, die für den Weg zur Arbeit aufs Auto ausweichen, müssen sich auf erhebliche Staus einstellen.

Bereits am Dienstag wurde der Nahverkehr bestreikt. Betroffen waren auch die Kita-Betreuung, Bürgerämter und die Müllabfuhr in vielen Städten im Ruhrgebiet. Im Tarifstreit zwischen Bund und Kommunen fordert Verdi für die insgesamt 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, aber mindestens 200 Euro zusätzlich im Monat.