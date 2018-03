Internet

Schnelles Internet: Gewerbegebiete bekommen Glasfaserkabel

21.03.2018, 05:38 Uhr | dpa

Der Kommunikationsdienstleister envia TEL will in diesem Jahr 60 Gewerbegebiete in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit schnellem Internet versorgen. In die Areale würden dafür Glasfaserkabel verlegt, sagte Geschäftsführer Stephan Drescher der Deutschen Presse-Agentur. "Dafür haben wir ein Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro."

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 60 Gewerbegebiete an das Glasfasernetz angeschlossen, darunter mit Alberoda I in Aue den 100. Standort seit 2015. Mit einer Gesamtinvestition von 30 Millionen Euro bis 2019 plant der Netzbetreiber die Versorgung von 200 Gewerbegebieten mit schnellem Internet über Glasfaserkabel. Man garantiere Bandbreiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde, teilte das Unternehmen mit.

Laut Branchenverband Buglas liegen keine Zahlen für die bundesweite Erschließung von Gewerbegebieten mit Glasfaser vor. Eine Erhebung in Nordrhein-Westfalen habe ergeben, dass von rund 2800 Gewerbegebieten etwa 60 Prozent erschlossen sind.