Landtag

Abgeordnete diskutieren über Wohnungsnotstand im Norden

21.03.2018, 10:29 Uhr | dpa

Mit einer Aktuellen Stunde über den Wohnungsnotstand hat Schleswig-Holsteins Landtag am Mittwoch seine März-Sitzung begonnen. Die SPD hatte das Thema auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt. Hintergrund sind ablehnende Äußerungen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im NDR Schleswig-Holstein Magazin zu einer Forderung des Mieterbundes, kommunale Wohnungsbaugesellschaften im Land zu gründen. Nach Ansicht Günthers hat sich der Staat nicht als guter Unternehmer bewährt. Außerdem debattiert das Parlament am Mittwoch über mögliche Diesel-Fahrverbote in Kommunen, die Sicherung der Gesundheitsversorgung im Land und eine bessere Einbürgerung in Schleswig-Holstein lebender Ausländer.