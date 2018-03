Kriminalität

Auto in Ostholstein brennt

21.03.2018, 05:38 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein Auto an einem Haus in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) angezündet. Der Wagen brannte nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch komplett aus. Ein weiteres Auto wurde von den Flammen beschädigt, Menschen blieben unversehrt. Die Einsatzkräfte gehen von Brandstiftung aus.