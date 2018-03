Unfälle

Auto überschlägt sich nach Fahrfehle: zwei Schwerverletzte

21.03.2018, 05:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 29 im Landkreis Oldenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wegen eines Fahrfehlers kam der Wagen einer 24-Jährigen von der Fahrbahn ab, rammte die Leitplanke und eine Notrufsäule und landete auf dem Dach, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten. Die Fahrerin und ihr 26 Jahre alter Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.