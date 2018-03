Handwerk

30 polnische Jugendliche lernen im Ostbrandenburger Handwerk

21.03.2018, 06:48 Uhr | dpa

In Ostbrandenburg gibt es derzeit 30 polnische Lehrlinge. Foto: Patrick Pleul (Quelle: dpa)

In Ostbrandenburg machen derzeit 30 polnische Lehrlinge eine Ausbildung im Handwerk. Michaela Schmidt, Abteilungsleiterin Berufsbildung der Handwerkskammer Frankfurt (Oder), ist optimistisch, dass die Jugendlichen ihre Gesellenprüfung schaffen und anschließend in deutschen Handwerkerfirmen als Fachkräfte arbeiten werden. Die Frankfurter Handwerkskammer wirbt bereits seit 2011 verstärkt in Schulen des östlichen Nachbarlandes.

Allerdings hat von den 50 polnischen Azubis der vergangenen Jahren laut Kammer niemand als Fachkraft in einem deutschen Handwerksbetrieb angefangen. Nur elf dieser Lehrlinge hätten die Gesellenprüfung geschafft, seien dann aber in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte Schmidt. Ein großer Teil derjenigen jungen Polen, die die Ausbildung abbrachen, arbeitet ihren Angaben nach inzwischen ungelernt fest angestellt in deutschen Unternehmen. Aktuell sind rund 350 Lehrstellen im Ostbrandenburger Handwerk nicht besetzt.