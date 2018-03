Kriminalität

Unbekannte fahren mit Traktor in Bank und stehlen Automaten

21.03.2018, 06:58 Uhr | dpa

Die Polizei ermittelt in einem Fall eines Einbruchs in eine Bank. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einem Traktor sind Unbekannte in eine Bank im Saarland gefahren und haben einen Geldautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Täter in der Nacht zum Mittwoch mit dem Fahrzeug durch die Glastür der Filiale im Lebacher Stadtteil Aschbach (Kreis Saarlouis) und rissen den Automaten aus der Verankerung. Danach luden sie ihn auf einen weißen Kastenwagen und flohen vom Tatort. Den Traktor hatten die Täter zuvor gestohlen. Aktuell gehe man von vier bis sechs Tatverdächtigen aus, so die Polizei. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuteten, wollten die Beamten mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.