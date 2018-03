Unfälle

Von Navi abgelenkt: Auto fährt Frau an

21.03.2018, 08:48 Uhr | dpa

Weil er von seinem Navigationsgerät abgelenkt war, hat ein Autofahrer eine Frau in Wuppertal angefahren. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Frau am Dienstagabend einen Zebrastreifen, als sie vom Fahrzeug des Mannes erfasst wurde. Der Mann habe den Sprach-Angaben seines Navis nicht getraut und deswegen auf das Gerät statt auf die Straße geschaut, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der 31-jährige Fußgänger verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.