Gesellschaft

Ex-"Mister Germany" wieder solo: Fühle mich wie großer Junge

21.03.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ex-"Mister Germany" Dominik Bruntner ist wieder zu haben - weil er sich nicht reif genug für eine erwachsene Beziehung fühlt. "Ich fühle mich eher wie ein großer Junge", sagte der 25-Jährige der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). "Dagegen denkt Lena an Heiraten und Kinder." Der "Mister Germany 2017" aus dem schwäbischen Hochdorf war mit der drei Jahre älteren "Miss Germany 2016", Lena Bröder, liiert. Zuvor hatten mehrere Medien über die Trennung berichtet. Bruntner: "Wahrscheinlich lag's am Altersunterschied." Enthaltsam will der schöne Schwabe aber auch als Single nicht leben: "Schwer vorstellbar, dass ich dazu in der Lage bin."