Landtag

Kretschmann wirbt für Batteriezellen-Fabrik im Land

21.03.2018, 10:38 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) macht sich für den Bau einer Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos im Südwesten stark. Die Batterie sei die Schlüsseltechnologie der Elektromobilität, sagte Kretschmann am Mittwoch in Stuttgart. Das wichtigste Bauteil solle man nicht kampflos den anderen überlassen. "Die Batteriezellen kommen aber bisher ausschließlich aus Asien." Der Grünen-Politiker kündigte ein Forschungsprojekt für die Massenproduktion der Zellen an. "Damit wollen wir die Grundlage für die Serienproduktion von Batteriezellen im Land schaffen."

Erst Ende Februar hatte der Technologiekonzern Bosch erklärt, auf den Aufbau einer eigenen Zellfertigung zu verzichten. Deutschland hat derzeit noch keine große kommerzielle Batteriezellen-Fertigung. Die Preise für die Stromspeichermasse sind relativ niedrig. Steigt aber die Bedeutung der Elektromobilität, dürfte auch die Nachfrage in die Höhe schnellen - und das Marktsegment an Bedeutung gewinnen.