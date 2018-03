Kriminalität

Gewerbekontrollen: Drogen und unversteuerter Tabak gefunden

21.03.2018, 11:58 Uhr | dpa

Bei Kontrollen in verschiedenen Unternehmen in Erfurt hat die Polizei bei einem 30 Jahre alten Mann Drogen und bei einem 56-jährigen Firmeninhaber unversteuerten Tabak gefunden. Die Beamten überprüften am Dienstag 50 Geschäftsleute und Mitarbeiter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei den Kontrollen sei es um die Überprüfung von Straf- und Ordnungsvorschriften gegangen. Details nannte die Polizei nicht.