Demonstrationen

Aktivisten protestierten vor und in Frankfurter SPD-Zentrale

21.03.2018, 12:08 Uhr | dpa

Rund 50 pro-kurdische Aktivisten haben am Mittwochmorgen vor und in der Parteizentrale der Frankfurter SPD demonstriert. Die Gruppe verhalte sich friedlich und wolle mit ihrem spontanen Protest offenbar auf die Lage in der nordwestsyrischen Stadt Afrin aufmerksam machen, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte der Polizei seien vor Ort und würden auch mit den Hauseigentümern Kontakt aufnehmen. Die Aktivisten befestigten ein Banner mit der Aufschrift "Freies Afrin" am Gebäude und ließen farbigen Rauch aufsteigen.

In einer am Morgen versandten Mitteilung sprachen die Aktivisten von einer Mitverantwortung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands am "momentanen Angriffskrieg der türkischen Armee und islamistischen Milizen gegen die kurdische Provinz Afrin". Sie forderten die SPD unter anderem auf, das PKK-Verbot "als Grundlage für die Kriminalisierungspolitik" gegen Kurden abzuschaffen. Die SPD äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Aktion.