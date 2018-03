Unternehmen

Energieversorger EWE erwartet schrumpfende Gewinne

21.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Der Oldenburger Energieversorger EWE befürchtet einen Gewinnrückgang im operativen Geschäft. Wegen der "politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen und des fortgesetzt intensiven Wettbewerbs im Energie- und Telekommunikationsmarkt" rechne man 2018 mit einem geringeren operativen Ergebnis, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Nach den vorläufigen Zahlen für 2017 sank das Ergebnis unterm Strich um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr auf rund 256 Millionen Euro. Grund dafür war nach Unternehmensangaben, dass 2016 durch den Verkauf von Anteilen am Leipziger Ferngasunternehmen VNG und die Auflösung von Pensionsrückstellungen viel Geld in die Kasse gespült wurde. Im darauffolgenden Jahr 2017 fielen diese Sondereffekte weg. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 8,25 Milliarden Euro. EWE will den Geschäftsbericht 2017 am 26. April veröffentlichen.