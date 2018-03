Kriminalität

Scheinehen: Polizei nimmt mutmaßliche Schleuserbande fest

21.03.2018, 15:09 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat eine mutmaßliche Schleuserbande festgenommen, die für vietnamesische Männer Scheinehen arrangiert haben soll. Wie die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilten, durchsuchten rund 100 Beamte am Morgen zwölf Wohnungen und Gewerberäume in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen. Die Schleuser sollen den Frauen zwischen 5000 Euro und 7000 Euro geboten haben, damit die Männer ein weiterführendes Aufenthaltsrecht bekommen. Zu der Bande sollen ein 35-jähriger Vietnamese, eine 23-jährige Vietnamesin sowie eine 29-jährige Deutsche gehören.