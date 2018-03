Theater

Senat fördert Privattheater-Produktionen mit 240 000 Euro

21.03.2018, 15:18 Uhr | dpa

Hamburgs rot-grüner Senat fördert Privattheater-Produktionen in der kommenden Spielzeit 2018/2019 mit insgesamt 240 000 Euro. Von dieser Projektförderung werden neun Produktionen profitieren, wie die Kulturbehörde am Mittwoch mitteilte. Durch die gezielte Förderung einzelner Produktionen werde die große Vielfalt der Hamburger Privattheaterlandschaft unterstützt, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch. Die höchsten Förderbeträge von jeweils 40 000 Euro gehen nach Angaben der Kulturbehörde an das Lichthoftheater und das Opernloft für ihre neuen Produktionen.