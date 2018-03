Notfälle

Schmelzenden Schnee mit Feuer verwechselt

21.03.2018, 15:18 Uhr | dpa

Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand hat in Buttstädt am Mittwoch mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen. Vor Ort gaben die Feuerwehrleute nach Polizeiangaben dann aber schnell Entwarnung: Das unbewohnte Haus stand nicht in Flammen. Ein Zeuge hatte die Verdunstung von in der Sonne schmelzendem Schnee auf dem Dach des Gebäudes irrtümlich als Rauch eines Brandes gedeutet.