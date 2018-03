Musik

Gewandhaus-Kinderchor gastiert in China

21.03.2018, 15:18 Uhr | dpa

Der Kinderchor aus dem Gewandhaus zu Leipzig gibt innerhalb von zwei Wochen sieben Konzerte in China. 50 Chorkinder und sechs Betreuer folgen der Einladung der "China Choral Association", wie das Gewandhaus am Mittwoch mitteilte. Unter anderem gastiert der Chor von Ende März bis Mitte April in Fuzhou, Jiangmen, Wuhan und der Hauptstadt Peking. Geplant ist auch ein gemeinsamer Auftritt mit dem Chor einer Pekinger Grundschule. Während der Reise in China mit Bus und Zug sollen 4100 Kilometer zurückgelegt werden.