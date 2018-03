Bundestag

Gauland: Merkel spaltet mit Flüchtlingspolitik Europa

21.03.2018, 16:32 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Berlin (dpa) - AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgehalten, mit ihrer Flüchtlingspolitik Europa zu spalten. Osteuropäische Staaten wie Polen und Ungarn bestimmten zurecht selbst, wer in ihren Staatsgrenzen leben solle, sagte Gauland in der Aussprache des Bundestages zu ersten Regierungserklärung Merkels in ihrer vierten Amtszeit. Diese Länder argumentierten zurecht, es sei nicht ihre Angelegenheit, wenn Merkel Flüchtlinge einlade, sagte Gauland.