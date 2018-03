Landtag

Koalition will Konzept für Einbürgerungskampagne

21.03.2018, 16:48 Uhr | dpa

Ausländer sollen in Schleswig-Holstein besser über Möglichkeiten einer Einbürgerung informiert werden. Mit breiter Mehrheit forderte der Landtag am Mittwoch von der Landesregierung ein Konzept für eine Einbürgerungskampagne. "Die Einbürgerung stellt einen Meilenstein der Integration und gesellschaftlichen Teilhabe dar", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Hätten Menschen die Chance, einen deutschen Pass zu bekommen, könne dies die Motivation zur Integration steigern. Laut Landesregierung entscheiden sich in Schleswig-Holstein jährlich etwa 3000 Ausländer dazu, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.