Verkehr

Erneut schwerer Lkw-Unfall auf A44

21.03.2018, 18:18 Uhr | dpa

Zweimal innerhalb weniger Tage ist es auf demselben Abschnitt der Autobahn 44 bei Kassel zu einem schweren Unfall mit Lastwagen gekommen. Die A44 sei in Richtung Osten nach einem Zusammenstoß dreier Lkw voll gesperrt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Mittwoch. Der Auffahrunfall habe sich zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe ereignet. Ein Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten und brachten ihn in eine Klinik. Die anderen beiden Fahrer blieben unverletzt.

Der Verkehr staute sich auf 15 Kilometern. Betriebsstoffe lief auf die Fahrbahn. Die Aufräumarbeiten dauerten voraussichtlich längere Zeit, erklärte der Sprecher. Details zur Unfallursache und dem Schaden lagen noch nicht vor. Am vergangenen Freitag war ebenfalls die Fahrbahn Richtung Kassel voll gesperrt worden. Damals waren zwei Lastwagen zwischen denselben Anschlussstellen aufeinandergefahren.