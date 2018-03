Fußball

Schwede Ekdal ins HSV-Mannschaftstraining zurückgekehrt

21.03.2018, 17:29 Uhr | dpa

Der Hamburger SV kann im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder auf das Mitwirken von Albin Ekdal hoffen. Der 28 Jahre alte schwedische Nationalspieler ist am Mittwoch nach längerer Verletzungspause in das Mannschaftstraining der Hanseaten zurückgekehrt, teilte der Nordclub mit. Der defensive Mittelfeldmann ist damit eine Option für die nach der Punktspiel-Pause anstehende Bundesliga-Partie des HSV am 31. März (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart.