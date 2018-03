Prozesse

Haft für Bordell-Mitarbeiter nach Messerattacke

21.03.2018, 17:59 Uhr | dpa

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Freier ist ein Mitarbeiter eines Bordells zu acht Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Trotz der vergleichsweise hohen Strafe ging das Landgericht am Mittwoch nicht von einem Tötungsdelikt, sondern lediglich von gefährlicher Körperverletzung aus. Der Täter sei nach den letzten Stichen gegen das Opfer freiwillig vom Tötungsversuch zurückgetreten.

Der 34 Jahre alte Angeklagte hatte den Freier im Februar vergangenen Jahres in die Nähe seiner Wohnung in Frankfurt-Eckenheim gelockt, wo er ihm ein Schäferstündchen mit einer Liebesdame versprochen hatte. In Wirklichkeit trat er jedoch maskiert und mit einem Messer aus der Haustüre und verletzte den völlig überraschten Freier erheblich. Die Attacke war als Strafkation für einen vorausgegangenen Vorfall in dem Bordell gedacht, bei dem eine mit dem Angeklagten befreundete Prostituierte offenbar K.o.-Tropfen in den Sekt geschüttet bekommen hatte. Ohne Näheres zu wissen, machte der Mann den Freier dafür verantwortlich.

Der Vorsitzende Richter sprach von einer "Szenerie einer Selbstjustiz". Der Angeklagte fühle sich offenbar "zur Abstrafung von Personen berechtigt". Dies könne die Rechtsordnung nicht hinnehmen. Im Strafmaß blieb die Schwurgerichtskammer etwas hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, deren Vertreterin wegen versuchten Mordes neun Jahre Haft gefordert hatte.