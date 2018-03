Kriminalität

Scheinehen und Schwarzarbeit: Durchsuchungen

21.03.2018, 17:59 Uhr | dpa

Mit Durchsuchungen in sieben Bundesländern sowie in Tschechien haben Polizei und Zoll am Mittwoch zum Schlag gegen organisierte Vermittlung von Scheinehen und Schwarzarbeit ausgeholt. Mehrere dringend Tatverdächtige seien festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Seit den frühen Morgenstunden seien fast 100 Objekte durchsucht worden. An dem Einsatz waren etwa 850 Beamte von Bundes- und Länderpolizei sowie des Zolls beteiligt. Schwerpunkt der Ermittlungen sei Hessen, insbesondere das Rhein-Main-Gebiet.

Mehrere Gruppen von kosovarischen, bulgarischen und serbischen Staatsangehörigen sollen seit Ende 2015 ihren "Kunden" zu Scheinehen mit Frauen aus EU-Staaten verholfen haben. Die meisten dieser Männer stammten aus dem Kosovo und zahlten zum Teil fünfstellige Summen für die Heirat mit Frauen aus Tschechien, Rumänien oder Bulgarien. Die Staatsanwaltschaft geht von mehreren hundert so geschlossenen Scheinehen aus.

Mehrere Beschuldigte sollen zudem als Verantwortliche von Bauunternehmen Schwarzarbeiter beschäftigt und deren Löhne mit Scheinrechnungen von "Servicefirmen" verschleiert haben. Dadurch wurden Lohn- und Umsatzsteuern hinterzogen. Zudem geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von etwa sechs Millionen Euro nicht abgeführt wurden.