Terrorismus

Entführte Schülerinnen in Nigeria wieder frei

21.03.2018, 19:16 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Abuja (dpa) - Die von Islamisten entführten Schülerinnen aus Dapchi im Nordosten Nigerias sind wieder frei. Sie seien zurückgebracht worden und in Sicherheit, sagte Informationsminister Alhaji Lai Mohammed. Eltern berichteten, die Mädchen seien von Kämpfern mit Lkw in den Ort gefahren worden. Ob allerdings alle 110 verschleppten Mädchen vollzählig wieder frei sind, war zunächst unklar. In Dapchi war Ende Februar eine weiterführende Schule angegriffen worden. 110 Schülerinnen im Alter von 11 bis 19 Jahren wurden entführt. Es wird davon ausgegangen, dass die Terrormiliz Boko Haram dahinter steckt.