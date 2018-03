Migration

Germersheim überprüft Alter junger unbegleiteter Flüchtlinge

21.03.2018, 20:18 Uhr | dpa

Der Kreis Germersheim hat mit einer Altersüberprüfung bei jungen und unbegleiteten Flüchtlingen begonnen, die ihm als Minderjährige zugewiesen worden waren. Bei 25 von 74 jungen Flüchtlingen sei das Alter "zweifelsfrei" anhand von Ausweisen (19) oder einer medizinischen Untersuchung (6) festgestellt worden, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Die 49 übrigen würden in den kommenden Wochen überprüft. Dabei komme es zunächst erneut zu einer sogenannten qualifizierten Inaugenscheinnahme. "Ergeben sich Zweifel, so können auch medizinische Methoden eingesetzt werden."

Der Kreis Kaiserslautern hatte kürzlich mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, das Alter unbegleiteter junger Flüchtlinge grundsätzlich mit Hilfe einer Untersuchung überprüfen zu wollen. "Dazu genügt zunächst eine Röntgenaufnahme der Hand, die eine relativ genaue Alterseinschätzung zulässt", hieß es. Kurz darauf präzisierte der Kreis seine Absichten. Er habe nicht vorgehabt, bei allen unbegleiteten jungen Flüchtlingen mit einem Röntgen der Hand das Alter zur bestimmen. Die Mitteilung habe zu Missverständnissen geführt. Man habe vorausgesetzt, "dass es klar sei, dass wir selbstverständlich bei offensichtlich minderjährigen unbegleiteten Ausländern keine Untersuchung veranlassen".

Die Diskussion über die Altersfeststellung war mit dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen im pfälzischen Kandel erneut aufgekommen. Der mutmaßliche Mörder ist der Ex-Freund des Mädchens, ein Flüchtling aus Afghanistan. Er ist laut einem Gutachten mindestens 17,5 Jahre alt, wahrscheinlich aber etwa 20 - bisher galt er bei den Behörden jedoch als 15-Jähriger. Das Alter ist wichtig für ein Gerichtsverfahren.