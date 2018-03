Bürgerschaft

Hamburgs SPD-Fraktion wählt am 9. April neuen Vorsitzenden

21.03.2018, 21:19 Uhr | dpa

Die Hamburger SPD-Fraktion will am 9. April einen neuen Vorsitzenden wählen. Auf diesen Zeitplan verständigten sich die Sozialdemokraten am Mittwochabend. "Für die Zeit zwischen der Niederlegung des Amtes von Andreas Dressel und der Neuwahl wird die dienstälteste stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ksenija Bekeris der Fraktion kommissarisch vorstehen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Kienscherf.

Der Wechsel des bisherigen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) nach Berlin hatte in der Hansestadt ein Personalkarussell in Gang gesetzt. Da Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) neuer Bürgermeister werden soll, wird SPD-Fraktionschef Andreas Dressel die Leitung der Finanzbehörde übernehmen. Deshalb muss die SPD-Fraktionsspitze neu besetzt werden. Neben Kienscherf wird auch der G20-Ausschussvorsitzende Milan Pein als Dressels Nachfolger gehandelt.

Die Hamburgische Bürgerschaft wird den neuen Bürgermeister am 28. März wählen. Dieser wird dann seinen Finanzsenator ernennen. Bis dahin bleibt der derzeitige Fraktionsvorsitzende Dressel noch im Amt.