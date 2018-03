Fußball

Kassel erreicht Finale des Hessen Pokals: 2:1 bei Eddersheim

21.03.2018, 21:58 Uhr | dpa

Der KSV Hessen Kassel hat das Endspiel des Hessen Pokals erreicht. Mit 2:1 (0:0) gewann der Fußball-Regionaligist am Mittwochabend beim FC Eddersheim. Die Tore für die Gäste erzielten Frederic Brill (72. Minute) und Marco Dawid (78.), während Alexander Scholz in der 86. Minute der Anschlusstreffer gelang. Im Finale trifft Kassel auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem TSV Steinbach und dem SV Wehen Wiesbaden am 3. April.