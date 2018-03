Fußball

HSV II siegt in Eutin und setzt sich von Konkurrenz ab

21.03.2018, 21:58 Uhr | dpa

Tabellenführer Hamburger SV II hat sich in der Fußball-Regionalliga Nord von der Konkurrenz abgesetzt. Im Nachholspiel bei Aufsteiger Eutin 08 feierte der Spitzenreiter am Mittwochabend einen 2:1-Sieg. Frank Ronstadt brachte die Hamburger vor der Pause mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Den Anschlusstreffer für Eutin erzielte Christian Rave. Die zweite Mannschaft des HSV hat vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten VfL Wolfsburg II- Im Verfolgerduell kam der VfB Lübeck beim Tabellenvierten SSV Jeddeloh zu einem 4:2-Erfolg. Mann des Tages war Cemal Sezer, dem die ersten drei VfB-Tore gelangen. Leon Dippert machte den Endstand perfekt. Altona 93 wartet auch nach dem Spiel gegen Hannover 96 II auf den ersten Punkt vor heimischem Publikum. Der Tabellenvorletzte verlor trotz überlegener zweiter Hälfte vor 684 Zuschauern mit 0:1. Die Partie von Eintracht Norderstedt beim BSV Rehden fiel wegen der schlechten Platzverhältnisse erneut aus.