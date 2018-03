Landtag

Statistikpanne zum Wahlkreiszuschnitt beschäftigt Landtag

22.03.2018, 00:18 Uhr | dpa

Die Neuordnung der hessischen Wahlkreise zur Landtagswahl beschäftigt nach einer Statistikpanne in Frankfurt am heutigen Donnerstag erneut den hessischen Landtag. Die SPD-Fraktion sieht die Landesregierung in der Verantwortung und hat das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Der Landtag hatte Ende 2017 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen beschlossen, Hessens Wahlkreise neu zuzuschneiden.

Noch vor der nächsten Abstimmung im Herbst sollen 16 der 55 Wahlkreise geändert werden. Hintergrund ist, dass einige Wahlkreise viel mehr Einwohner haben als andere und ein Votum deswegen angefochten werden könnte. Anfang März wurde nun bekannt, dass aus Frankfurt falsche Zahlen vorlagen und dort ein Wahlkreis über das festgelegte Maß von der Durchschnittsgröße abweicht.

Zu den weiteren Themen zählen am Donnerstag im Landtag eine Razzia bei der Rockergruppe "Osmanen Germania", ein neues Gesetz, das den Bau von bezahlbaren Wohnraum vorantreiben soll, und die Nöte mit der flächendeckenden Gesundheitsversorgung in Hessen.