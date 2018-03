Ausschreitungen

Haspa informiert über Zukunft der Filiale im Schanzenviertel

22.03.2018, 01:29 Uhr | dpa

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) will Anwohner des Schanzenviertels heute über die Zukunft ihrer Filiale am Schulterblatt 65 informieren. Diese war bei den Ausschreitungen während des G20-Gipfels am 7. Juli vergangenen Jahres nahezu zerstört und in Brand gesetzt worden. Sechs Wochen später war auf der gegenüberliegende Straßenseite eine Übergangsfiliale in ehemaligen Räumen der Deutschen Bank eröffnet worden. Der Standort der Haspa auf dem Schulterblatt war schon öfters Ziel von Attacken, etwa während Krawallen zum 1. Mai.

Die Anwohner sollen in einer nahegelegenen Gaststätte zusammenkommen.