Prozesse

Mordversuch an Nachbarin: Mann steht vor Gericht

22.03.2018, 01:29 Uhr | dpa

Nach einem Mordversuch gegen seine Nachbarin steht ein 26-Jähriger vom heutigen Donnerstag an vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt ihm zur Last, die Frau im Juli vergangenen Jahres unter einem Vorwand in deren Wohnung besucht zu haben. Er soll die 61-Jährige aufgefordert haben, die Augen zu schließen, weil er eine Überraschung für sie habe. Dann soll er sein Opfer plötzlich mit einem Schal stranguliert haben. Im letzten Moment griff der Vater des Angeklagten ein und rettete das Leben der Frau. In dem Prozess düfte es auch um psychische Beeinträchtigungen des Mannes gehen. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst drei Verhandlungstage bis Mitte April terminiert.