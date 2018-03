Kriminalität

Urteil zu Brandserie in Döbeln mit einer Toten erwartet

22.03.2018, 01:39 Uhr | dpa

Am Landgericht Chemnitz soll heute das Urteil zu einer Brandserie in Döbeln mit tödlichem Ausgang gesprochen werden. Zuvor wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Angeklagt ist eine 70 Jahre alte Frau. Die Rentnerin muss sich seit dem 6. November wegen schwerer Brandstiftung und Brandstiftung mit Todesfolge verantworten. Ihr wird vorgeworfen zwischen dem 8. März 2016 und dem 14. März 2017 viermal Feuer in dem von ihr mitbewohnten Haus gelegt haben. In einem Fall starb eine 85-Jährige an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Ursprünglich war ein Urteil bereits vor zwei Wochen erwartet worden. Die Vorsitzende Richterin vertagte die Verhandlung jedoch ohne Angabe von Gründen.