Tarife

Warnstreiks: Kitas und Verwaltungen betroffen

22.03.2018, 02:09 Uhr | dpa

Die Warnstreiks gehen weiter: Heute wollen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erneut ihre Arbeit aussetzen. In Göppingen, Ludwigsburg und Aalen sind Aktionen an Kitas sowie Schul- und Stadtverwaltungen geplant, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab. Eine abschließende Verhandlungsrunde soll am 15. und 16. April in Potsdam stattfinden.

Der Tarifstreit betrifft in Baden-Württemberg rund 316 000 Beschäftigte in mehr als 800 Kommunen. Am Montag und Dienstag hatten bereits je rund 2500 Beschäftigte ihre Arbeit ausgesetzt, am Mittwoch waren es mehr als 1000.