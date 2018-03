Prozesse

Prozess gegen Mutter wegen Tötung Neugeborener beginnt

22.03.2018, 02:28 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht in Halle beginnt heute der Prozess gegen eine Frau, die zwei neugeborene Kinder getötet haben soll. Sie ist wegen Totschlags angeklagt.

Die 46-Jährige soll 2004 ihre Schwangerschaft versteckt haben. Als in ihrer Wohnung in Helbra (Mansfeld-Südharz) ein gesundes Mädchen zur Welt kam, steckte sie es laut Anklage in eine Plastiktüte und legte das Baby in den Gefrierschrank.

Vier Jahre später brachte die Frau nach einer erneut verborgenen Schwangerschaft in ihrer Wohnung nunmehr in Benndorf einen gesunden Jungen zur Welt, den sie ebenfalls in die Tiefkühltruhe gesteckt haben soll.

Die 46-Jährige hatte mit einer Tochter im Teenageralter in dieser Wohnung gelebt. Sie hat auch einen volljährigen Sohn. Der Ex-Partner der 46-Jährigen hatte Anfang Januar 2018 die Polizei gerufen, weil es in der Wohnung einen toten Säugling gebe. Die Beamten fanden dann zwei Babyleichen.