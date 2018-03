Tarife

Warnstreiks im Saarland: Kitas bleiben teils geschlossen

22.03.2018, 02:38 Uhr | dpa

Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst müssen sich Eltern im Saarland am heutigen Donnerstag stellenweise auf geschlossene Kindertagesstätten einstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rief landesweit zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung auf. Das gelte für die Gewerkschaftsmitglieder im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst, zu dem beispielsweise Erzieher gehörten, sagte Willi Schirra von der GEW Saarland. Eltern von kleinen Kindern müssen sich auf Einschränkungen einstellen. "In einigen Kommunen sind Kitas geschlossen." Gestreikt werde unter anderem in Saarbrücken, Saarlouis und Völklingen sowie vereinzelt in Gemeinden wie Quierschied.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte ebenfalls für Donnerstag ganztägige Warnstreiks an. Diese sollen sich auf die Stadt und den Kreis Saarlouis sowie die Gemeinde Bous konzentrieren. Bestreikt würden unter anderem die Wirtschaftsbetriebe und das Schwimmbad der Stadt Saarlouis sowie die Stadtwerke, so Verdi-Tarifkoordinator Stefan Schorr. Für Freitag sind laut Verdi Warnstreiks in Einrichtungen der Stadt Merzig sowie bei den Stadtwerken angesetzt. Während der Osterferien werde es keine Aktionen geben. Die Gewerkschaft DBB Beamtenbund und Tarifunion plant nach eigenen Angaben für die Zeit nach den Ferien flächendeckend ganztägige Warnstreiks, unter anderem bei der Arbeitsagentur, dem Zoll und kommunalen Verwaltungen.