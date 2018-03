Notfälle

Verpuffung auf Campingplatz: Wohnwagen brennt aus

22.03.2018, 05:58 Uhr | dpa

Bei einem Wohnwagenbrand auf einem Campingplatz in Mardorf (Region Hannover) ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, war es aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend zu einer Verpuffung gekommen. Der Bewohner des Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Wohnwagen brannte vollständig aus.